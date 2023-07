Les régimes alimentaires en Corée du Nord

Le concept de régime alimentaire est apparu en Corée du Nord à l'occasion du sommet intercoréen de trois jours entre le président sud-coréen d’alors Kim Dae-jung et son homologue nord-coréen Kim Jong-il à Pyongyang, en 2000. Par la suite, les échanges transfrontaliers se sont développés, accélérant l'afflux de la culture extérieure, y compris en matière de contenu culturel. En découvrant les séries télévisées sud-coréennes notamment, les citoyens du Nord ont commencé à s'intéresser à la remise en forme et aux soins de beauté.





« Les médias du Nord relaient de plus en plus le message selon lequel l'obésité est aussi dangereuse que la malnutrition. Selon un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 32,4 % des adultes nord-coréens étaient en surpoids en 2016. Ce chiffre est encore plus élevé que celui de la Corée du Sud, qui est de 30,3 % », explique Kang Mi-jin, directrice de l’agence North Korea Investment Development.





L’obésité ne figure certes pas en haut de la liste des préoccupations les plus urgentes auxquelles doit faire face la Corée du Nord. En matière d’alimentation, la malnutrition est de toute évidence un problème bien plus grave. Toutefois, le rapport de la FAO de 2022 a mis en exergue un résultat pour le moins inattendu : en 2016, les taux de surpoids et d'obésité chez les adultes nord-coréens étaient plus élevés qu'au Sud, et n’ont fait que s’amplifier depuis. En 2016, ceux-ci ont ainsi augmenté de 12,4 points par rapport aux 25 % enregistrés en 2000.