« L’obscurité » de Kang Kyung-ae

ⓒ Getty Images Bank

Les yeux sombres, enfoncés au-dessus des pommettes saillantes, examinèrent le service de chirurgie. L’homme se rendit sans doute compte qu’il n’y avait pas de patient : il entra dans la chambre, la tête baissée. Il tenait fermement dans sa main une canne et traînait la jambe bandée derrière lui.





Le médecin, assis sur une chaise pivotante, jeta un coup d’œil sur lui mais détourna vite le regard comme s’il avait vu quelque chose d’horrible et fit semblant de se concentrer sur le livre. L’aversion se lisait sur ses longs cils noirs. Yeong-sil pâlit en voyant l’homme et faillit crier « grand frère », mais elle se rendit compte qu’il n’était pas son frère.





« J’ai dû devenir folle. Et si j’avais crié son nom ? », pensa-t-elle en examinant à nouveau le patient. Elle se demanda : « Est-ce donc pour un être humain misérable comme cet homme que mon frère a sacrifié sa vie ? » Elle apporta rapidement une serviette chauffée à la vapeur au patient et toucha le pansement.





« Mon frère a-t-il vraiment été exécuté ? Peut-être que c’est juste un mensonge », se dit-elle. Son esprit bourdonnait alors qu’elle pressait la plaie pour faire sortir le pus jaune.





- Extrait de l’émission









La jeune femme s’effondra. Son frère lui avait dit quoi faire même s’il était en prison. Qui devrait-elle écouter maintenant qu’il n’était plus de ce monde ? Qu’est-ce qu’elle pourrait dire à mère ? Elle agita les bras et les jambes. Elle était venue la veille mais avait rebroussé chemin sans voir sa mère. Une fois qu’elle aurait posé les yeux sur la vieille dame, elle éclaterait en sanglots et ne pourrait rien lui cacher. Or, elle ne pourrait pas repousser définitivement le moment de lui dire la vérité.

« Je dois être plus courageuse, plus sereine. »

Elle se dit ainsi avant de se lever.





그는 부지중에 털썩 주저앉았다.

비록 오빠가 감옥에 있다 할지라도 모든 일을 이리 가르쳐 주었는데

이제부터는 누구의 지시를 받나! 어머님께는 뭐라고 하나,

그는 발버둥쳤다.

어젯밤에도 이리 와서 어머니는 차마 만나지 못하고 간 것이다.

어머니만 뵈오면 울음이 탁 나가서

아무리 숨길래야 숨길 수 없음을 깨달은 것이다.

그렇다고 언제까지나 어머님을 만나지 않을 수는 도저히 없는 일이고

내가 좀 대담해야지, 좀 더 침착해야지 하고 가만히 일어났다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Kang Kyung-ae a écrit de nombreuses histoires basées sur ses expériences dans la région de Jiandao, connu en coréen comme Gando, située à l’extrémité de la Chine, dont la population était majoritairement coréenne. Elle y a passé presque dix ans dans les années 1930. Cette région était le centre du mouvement de résistance anti-japonaise lorsque Kang y vivait. Elle était donc témoin des luttes et des tragédies qui s’en sont suivies, ce qui lui a permis de décrire de manière vivante de telles expériences dans ses sombres récits. Le frère aîné de l’héroïne de la nouvelle d’aujourd’hui semble avoir été condamné à mort pour s’être engagé dans la lutte armée contre le régime colonial japonais. Cela n’est pas décrit directement dans l’histoire, compte tenu des circonstances sociales de l’époque, mais on peut supposer que son frère était profondément impliqué dans l’activisme social, à en juger par les passages qui expliquent sa compassion pour les démunis et ses combats pour échapper à la réalité infernale.









L es cheveux pommadés, tirés en arrière tremblaient de manière peu attrayante et ses yeux boueux étaient empreints d’arrogance. Il n’avait plus la noblesse d’autrefois : il était rempli de vulgarité de la tête aux pieds. Elle était furieuse de voir à quel point elle avait été stupide, abandonnant sa virginité à un homme aussi médiocre que lui. L’homme en qui elle avait confiance avait changé et son frère dont elle priait nuit et jour pour la libération l’avait quittée pour toujours. Elle craignait surtout que sa mère, peut-être après avoir appris cette nouvelle de quelque part, ne se soit évanouie en venant la voir.

Yeong-sil ! Yeong-sik !

Elle croyait entendre sa mère crier le nom de son frère.





의사의 포마드를 발라 넘긴 머리카락은 보기 싫게 흔들거리고

거무틱틱한 눈에 거만함이 숭글숭글 얽히었다.

전날에 고상해 보이던 그의 인격은 어디로 갔는지 흔적을 찾을 수 없고

머리에서 발끝까지 야비함이 주르르 흘러내린다.

저런 사나이에게 귀한 처녀를 빼앗기었나, 자신의 이리석음이 기막히게 분하여진다.

믿던 사나이도 변하였고, 행여나 나오면, 나오게 되면, 하고 주야로 기다리던 오빠마저

영원히 가버렸다.

무엇보다도 어머니가 오늘쯤은 어디서 이 소식을 듣고

나에게 쫓아오다가 길에서라도 졸도를 하지 않았는지 하는 불안이 커갔다.

영식아, 영식아! 오빠를 부르는 어머니의 음성이 금방 들리는 듯하다.









Auteur : Kang Kyung-ae (20 avril 1906 – 26 avril 1943).

- Débuts littéraires : en 1931 avec la publication de son roman « Mère et fille ».