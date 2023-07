Ned Darlington, guitariste franco-britannique, organise un concert à Busan

Nous vous proposons de faire la connaissance de Ned Darlington, guitariste classique aux influences multiples. Ses concerts en solo à Busan et à Tongyeong, les 21 et 22 juillet, intitulé « Danses anciennes », promet une expérience musicale très originale, même pour les grands amateurs de guitare.





@ Ned Darlington

Inspiré par plusieurs genres tels que le flamenco, le folk et les musiques traditionnelles issues de nombreux horizons différents comme la Grèce ou l’Afrique, ces diverses sonorités lui ont permis d’élargir ses horizons musicaux. Toutefois, son fil conducteur est inspiré de la nature, comme le bruit ou l’expression de l’eau, ou des feuilles par exemple.





Ned incorpore aussi le « looping » comme technique pour superposer différentes voix de sa guitare et créer des effets orchestraux. Ses performances scéniques sont ainsi enrichies d'une dimension unique. Il a fait l’honneur de nous interpréter un de ses morceaux dans notre studio.

Ce jeune polyglotte intègre dans sa musique les langues qu'il pratique, notamment l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et le coréen. Cette diversité linguistique et culturelle se reflète dans son style musical, qui fusionne plusieurs influences.





La Corée du Sud a une place particulière dans la vie de Ned, d’autant plus qu’il a décidé d’y emménager par amour, avec sa femme sud-coréenne. Bien qu'il ait initialement été confronté à des défis liés à la barrière de la langue et à la communication avec les locaux, il s'est progressivement adapté et se sent désormais beaucoup mieux intégré.





Pour l'avenir, Ned Darlington souhaite continuer d'explorer de nouvelles sonorités et développer des collaborations artistiques au pays du Matin clair et à l'étranger.





Vous pouvez le retrouver sur sa page officielle Instagram @Neddarlingtonmusic.