Nmixx a présenté mardi son troisième EP, « A Midsummer Nmixx's Dream », le premier publié pendant la saison estivale depuis les débuts du girls band en février 2022.





Selon son agence JYP Entertainment, le projet comprend le single « Party O'Clock », écrit et produit par Park Jin-young, fondateur et producteur de JYP, et la chanson « Roller Coaster », sortie en avant-première.





Sullyoon, une membre du sextuor, a expliqué, lors d’un événement de présentation, que cet album avait été créé en s’inspirant de « A Midnight Summer's Dream » de Shakespeare.