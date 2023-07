La pêche est l’activité de loisir la plus largement partagée par les sud-Coréens. Passion héréditaire ? Car en matière de musique traditionnelle de leur pays, nombreux sont les chants ayant comme thème la pêche récréative. Les paroles véhiculent parfois une moralité ou une sagesse.





Un homme au cœur du texte d’une de ces chansons est à la fois un chanceux et un malheureux. Chanceux, car un après-midi alors que la pluie persistante dans la matinée vient de cesser, en passant près d’un ruisseau, il s’aperçoit que celui-ci grouille de poissons. C’est un phénomène qui se produit souvent après une forte pluie. En manque d’oxygène, les poissons remontent à la surface de l’eau. Notre homme n’a besoin que de ses mains pour les attraper. Par ailleurs, il n’y a personne autour de lui pour disputer ce qui lui paraît comme un vivier.





Mais, il est en même temps frustré, malheureux donc, car il n’a rien sur lui pour ramener à la maison la multitude de poissons qu’il aura capturés si facilement. Il entre tout de même dans l’eau, déchaussé et son pantalon retroussé. Il attrape des poissons et les jette sur la berge, lorsqu’il voit passer un jeune bouvier. Il remarque un panier sur le dos de l’animal que le garçon conduit. Pour nous amuser, on peut ainsi traduire ce que l’homme lui dit :





Au clair du soleil

Mon ami Bouvier

Prête-moi ton panier

Pour ramener mes poissons à la maison





Le jeune bouvier fait la moue et s’en va comme s’il ne l’avait pas entendu. Et si notre homme lui avait proposé de partager son gain en échange du panier ? On fait preuve de cupidité parfois à son détriment.





Dans une autre chanson, il s’agit cette fois de ce qui est arrivé à un amateur de pêche à la ligne :





En somnolant, j’ai perdu ma canne à pêche

En m’affolant, j’ai perdu mon manteau de paille

Ne vous moquez pas trop de la sottise d’un vieillard

Et laissez-moi admirer ces pêchers en fleur





Ce texte semble véhiculer la sagesse. A quoi bon regretter ce qui est irréparable ? Au lieu de ruminer des remords, ce qui ne fait que nous irriter, de rester prisonnier du temps passé, il vaut mieux s’intéresser à ce qui s’offre de réjouissant, le beau spectacle des pêchers en fleur dans notre chant. « Un sage, dit le philosophe français André Comte-Sponville, c’est celui qui regrette un peu moins, qui espère un peu moins et qui aime un peu plus ». Un amateur de pêche authentique n’anticipe pas la joie de voir son seau rempli de poissons. Il veut tout simplement occuper son temps libre, à savoir vivre davantage les moments présents.





Encore une chanson qui met en scène un homme qui, lui, s’apprête à partir à la pêche tôt le matin :





Se retire la brume matinale

Sur la rivière dont les flots bercent mon bateau

Une montagne de l’autre côté est visitée

Par les rayons de soleil matinaux

L’eau de la veille s’éloigne

Celle d’une nouvelle journée prend sa place

C’est l’heure de lever l’ancre

Et de partir à la pêche





Pratique-t-il la pêche de subsistance, c’est-à-dire qu’il pêche du poisson pour assurer une autosuffisance alimentaire ? Rappelons que ce texte est attribué à un certain Yun Sun-do, un homme politique du XVIIe siècle, qui a choisi de s’exiler sur une île pour vivre tranquillement. Ayant défriché avec sa famille une terre qui n’appartenait à personne, il avait de quoi se nourrir. La pêche pouvait être une activité complémentaire pour s’alimenter. Il n’aurait tout de même pas eu besoin de partir si tôt vers la mer, et ce tous les matins, semble-t-il. Ainsi, la pêche pouvait être bien une passion pour lui, un moyen de passer toute une journée dans la tranquillité, loin de tout le monde. Pour en venir au XXIe siècle, on imagine un salarié marié qui profite de son dimanche pour aller à la pêche. Il se lève tôt le matin, alors que les siens sont encore au lit, et ce sans doute pour avoir une journée entièrement à lui, une chance qu’il ne peut avoir que très rarement.





Liste des mélodies de la semaine

1. « Juin ou juillet... » chanté par Park Sang-ok.

2. « En somnolant... » chanté par Yi Dong-kyu.

3. « Quatre saisons du pêcheur » chanté par Kim Na-ri.