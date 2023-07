C’est beau, le présent (2) 누워서 침 뱉기예요

얘 : « hé »

시세 : « prix courant » ou « loyer moyen du quartier »

▶ Il s’agit ici du loyer que la famille de 경순 paie à son frère qui est le propriétaire de sa maison.

다 : « tout » ou « entièrement »

받다 : « recevoir » ou « percevoir »

-지 않다 : expression employée pour la négation comme « ne pas »

-잖아 : expression utilisée pour indiquer que l’on est déjà au courant de quelque chose

그리고 : « et » ou « de plus »

쫓겨나다 : « être expulsé »

염려 : « souci »

없다 : « il n’y a pas »

오빠 : « grand frère » pour une femme

떳떳이 : « plein de dignité » ou « honorablement »

살다 : « vivre »

▶ 떳떳이 살다 veut dire ici « se trouver dans une situation financière aisée ». 사니까 : combinaison de 살다 avec la terminaison -니까 qui indique la cause

니 : pronom qui est la forme familière de « 너 », « tu » ou « toi »

들 : particule qui marque le pluriel

이 : particule de sujet

미국 : « les Etats-Unis »

에서 : particule de lieu comme « à » ou « dans » ou celle de provenance comme « de »

망하다 : « faire faillite »

들어오다 : « revenir » ou « rentrer »

어머니 : « mère »

그거 : « cela »

아빠 : « papa »

돈 : « argent »

을 : particule d’objet direct

못 : adverbe qui porte le sens de « ne pas pouvoir »

벌다 : « gagner »

벌어서 : composé de 벌다 et de la terminaison -어서 qui marque la cause

이렇게 : « comme ça »

제가 : combinaison de 저 « je » ou « moi » avec la particule de sujet « 가 »

애들 : combinaison du mot 애, la contraction de 아이 qui signifie « enfant », et de la particule 들 qui marque le pluriel

도 : particule qui donne le sens d’« aussi »

그렇다 : adjectif verbal qui signifie : « L’état, la forme ou la nature est semblable à ce qui est dit précédemment »

아들 : « fils »





※ Termes désignant les membres de la famille

Le père, c’est « 아버지 » et la mère « 어머니 ». Et les équivalents de « papa » et « maman » sont « 아빠 » et « 엄마 ». Quant aux grands-parents, on utilise « 할아버지 » pour le grand-père et « 할머니 » pour la grand-mère. Ensuite, passons aux frères et sœurs. Pour un homme, « grand frère » se dit « 형 » et « grande sœur », « 누나 ». Et pour une femme, « grand frère » se dit « 오빠 » et « grande sœur », « 언니 ». Pour les frères ou sœurs plus jeunes, on emploie le mot « 동생 ». Si on veut préciser s’il s’agit d’un frère ou d’une sœur, on peut utiliser « 남동생 » pour un frère et « 여동생 » pour une sœur.