La guerre des étoiles s’annonce cet été sur le marché de la k-pop

Alors que la canicule frappe de plein fouet le pays du Matin clair, le milieu de la k-pop est lui aussi en pleine effervescence. Car de nombreux musiciens sud-coréens ont opté pour leur retour en cette saison estivale, soit en groupe, soit en solo.





Tout d’abord, EXO a publié le 10 juillet son 7e opus officiel « EXIST » après plus de deux ans de pause collective. « Hear Me Out », dévoilé avant la sortie officielle du nouvel album studio, a pris la tête d’iTunes Top Song Chart dans 37 pays.





NCT Dream dont la vente d’albums cumulée a dépassé l’an dernier les 5,6 millions d’unités, va sortir le 17 juillet son 3e opus officiel « ISTJ » composé de dix morceaux. Chez les filles, NewJeans du label ADOR et ITZY de JYP Entertainment vont publier respectivement « Get Up » le 21 juillet et « Kill My Doubt » le 31 juillet.