Jungkook de BTS est l’idole avec qui on aimerait le plus faire un tour en voiture

En cette période de forte chaleur, faire un tour en voiture est l’une des sorties en amoureux appréciées par les jeunes couples sud-coréens. Le site « Idol Champ » a mené une enquête du 14 au 28 juin afin d’élire la meilleure idole pour faire un tour en voiture.





C’est Jungkook de BTS qui est arrivé en tête obtenant plus de 67 % des votes, loin devant I.M de Monsta X et Baek-hyun d’EXO qui ont obtenu chacun 17 et 7,8 %. Le vocaliste phare des Bangtan Boys a lancé hier sa carrière en solo avec la sortie de son premier single album « SEVEN ».





Par ailleurs, Jungkook a officiellement publié le 3 juillet dernier « Still With You », qui avait été initialement dévoilé en juin 2020, et « My You ». Il est ainsi devenu le sixième membre du septuor le plus célèbre au monde a lancé sa carrière solo.