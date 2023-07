Oh My Girl vient d’officialiser son retour au complet. Selon son agence WM Entertainment, le groupe féminin publiera un nouveau projet musical à la fin du mois. Pour rappel, son deuxième album studio baptisé « Real Love » a été publié en mars 2022, soit il y a plus d’un an et quatre mois.





Le girls band est particulièrement apprécié en cette saison estivale. Elle compte plusieurs tubes d’été comme « Dolphin » et « Dun Dun Dance » publiés respectivement en avril 2020 et en mai 2021. Son dernier album « Real Love », sorti en mars 2022, a pris la première place d’iTunes Album Chart dans quatre pays et s’est placé dans le peloton de tête dans 15 pays.