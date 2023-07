Monsta X : une nouvelle unité sera lancée fin juillet

Un nouveau sous-groupe de Monsta X verra le jour d’ici la fin du mois ! Il sera composé de Shownu, leader du groupe, particulièrement apprécié pour ses performances de danse, et de Hungwon qui est de plus en plus reconnu comme producteur.





Ce duo de grand talent attire l’attention des passionnés de la k-pop du monde entier. Intitulé « The Unseen », le premier mini-album de l’unité du boys band formé en mai 2015, sera dévoilé le 25 juillet.





A noter que Monsta X a organisé avec succès son nouveau fan concert « MX FRIENDS », les 8 et 9 juillet derniers au KSPO DOME à Séoul. De son côté, I. M a lancé sa carrière solo en publiant le 23 juin « OVERDRIVE », composé de six morceaux.