« THE FUTURE IS OURS : LOST », 7e mini-album d’AB6IX

AB6IX a débuté en mai 2019 sous le label Brand New Music avec cinq garçons Jeon Woong, Lee Dae-hwi, Park Woo-jin, Kim Dong-hyun et Lim Young-min. Depuis le départ de ce dernier en juin 2020, le groupe, dont le nom vient de l'expression « Absolute Six », signifiant qu’il achèvera la perfection absolue quand les cinq membres et leurs fans seront réunis, s’est reconverti en quatuor.





Le boys band a publié le 29 mai dernier son 7e EP « THE FUTURE IS OURS : LOST », composé de cinq morceaux, pour le plus grand bonheur des ABNEW. Comme son titre le laisse entendre, ce disque exprime la volonté du groupe de faire du futur le sien tout en partageant son angoisse face aux nouveaux défis à relever.





AB6IX vient de lancer sa tournée mondiale « THE FUTURE » qui se poursuivra les 10 et 12 août respectivement à Osaka et à Tokyo avant de s’envoler pour les Etats-Unis.