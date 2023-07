FATE : ENHYPEN lance sa tournée mondiale à Séoul

Date : les 29 et 30 juillet

Lieu : KSPO Dome à Séoul





ENHYPEN donnera le coup d’envoi les 29 et 30 juillet à sa nouvelle tournée mondiale au KSPO Dome à Séoul. Intitulée « FATE », elle se déroulera ensuite les 2 et 3 septembre à Osaka, les 13 et 14 septembre à Tokyo au Japon puis le 6 octobre à Los Angeles aux Etats-Unis.





Elle se poursuivra ensuite à Glendale et à Houston le 13, et à Dallas le 14 octobre aux USA. Au total, 13 concerts auront lieu dans neuf villes. Il s’agit de la deuxième tournée mondiale du boys band après « ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ » qui s’est tenue entre septembre 2022 et février 2023. Son concert à Séoul sera diffusé également en direct en ligne pour le plus grand bonheur des ENGENE.