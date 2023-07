Indonésie : feu vert à l’arrivée de médecins étrangers

L'Indonésie ouvre la voie aux médecins étrangers malgré l'opposition de l'association médicale nationale (IDI). La nouvelle loi omnibus, adoptée mercredi dernier, modifie simultanément 11 lois relatives à la santé et aux soins médicaux, notamment l’assouplissement des règles sur l'IVG.





Auparavant, les médecins étrangers devaient obtenir l'autorisation de l'IDI pour exercer en Indonésie. Désormais, ils peuvent y travailler pendant plus de cinq ans après avoir suivi une formation linguistique.





Cette modification est en effet due à la pénurie de docteurs. Selon la Banque mondiale, le pays d’Asie du Sud-est compte seulement six professionnels pour 10 000 habitants. Et, les dépenses des Indonésiens pour des soins médicaux à l'étranger, s'élèvent à 12 milliards de dollars par an.