Chine : la jeune génération refuse les quatre coutumes

De plus en plus de jeunes Chinois rejettent les quatre aspects de la vie, une tradition dans l’empire du Milieu : sortir avec quelqu’un, se marier, avoir des enfants et une maison. Surnommés « sibu qingnian », ces jeunes représentent désormais une part importante de la population.





L'année dernière, le nombre de déclarations de mariage dans tout le pays a diminué d'environ 800 000 en un an pour atteindre 6,8 millions. C’est le niveau le plus bas depuis le début de la collecte de ces statistiques, il y a environ 40 ans. Cette tendance à la baisse se poursuit depuis neuf années consécutives.





Parallèlement, le taux de chômage a atteint un niveau record de 21 % en mai. Cela pousse les jeunes à rester dépendants de leurs parents. Leur précarité financière suscite même des inquiétudes dans certaines régions, qui craignent qu'elle ne devienne une menace pour le régime communiste au pouvoir.