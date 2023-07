La Flûte enchantée

La troupe d’opéra « Agimus Opera » présente, les 22 et 23 juillet, l’opéra de Mozart, « La Flûte enchanté » au Haneulyeon Theatre du Busan Cinema Center qui se trouve dans la ville éponyme située dans le sud-est du pays.





Il s’agit de l’un des cinq opéras les plus connus du compositeur autrichien. L’histoire décrit l’aventure du prince Tamino qui part à la recherche de la princesse Pamina, que protège le gourou Sarastro.





On y voit paraître un gros serpent, trois petits garçons, la méchante Reine de la nuit et le charmant oiseleur Papageno dans un habit recouvert de plumes de perroquet. Pour ce côté fantastique, c’est l’un des opéras qui attirent le plus les jeunes spectateurs.





La représentation commence à 17h pour que les parents puissent amener leurs enfants plus facilement.





Date : les 22 et 23 juillet

Lieu : Haneulyeon Theatre du Busan Cinema Center, Busan