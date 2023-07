La supérette ouverte 24h sur 24, le péché mignon

La première chose que certains sud-Coréens cherchent avant d’emménager dans un quartier, c’est la distance avec la première épicerie, les petites supérettes de proximité ouvertes 24h sur 24. Mais en avoir une dans un périmètre rapproché, c’est aussi vous empêcher de succomber à la tentation. Car on s’y rend si on a la bouche qui s’ennuie, si l’on n'a rien à faire et envie de prendre l’air, mais au final même si on a besoin de rien, on y trouve tout. Des parapluies quand il pleut, des médicaments en cas d’urgence et on peut même y recharger sa carte de métro.





ⓒ Elody Stanislas

Pourquoi alors l’idée de manger des nouilles instantanées dans un « convenience store » fait-elle rêver autant ? Peut-être parce que cela représente quelques minutes de liberté bien méritées, comme ce café pris sur le pouce dans une boulangerie. C’est l’ambiance qui donne le goût à ces ramyeons, plus que la poudre MSG qu’on y verse. Aussi pour ajouter à la rêverie, il est maintenant possible de se rendre au bord du fleuve Han spécialement pour y déguster des nouilles.





ⓒ Elody Stanislas

Ces « pyeonuijeom », le nom coréen, ont des machines uniques que l’on ne trouve pas ailleurs. Et c’est donc là que la magie opère, une dégustation qu’on ne peut pas faire tous les jours. Une pause que l’on s’offre après une journée stressante. Alors, des ramyeons, ça vous tente ?