« Un marin errant » de Yoo Yeon-hee

Depuis le tragique naufrage du ferry Sewol, les compagnies maritimes s’abstenaient d’embaucher de vieux marins. Le marché du travail dans le quartier de Jungang débordait donc de ceux prêts à embarquer même sur le bateau le plus miteux.





Un homme âgé connu sous le nom de Kang faisait partie de ces gens de mer qui seraient reconnaissants de monter sur un bateau usagé. Plus il acquérait de l’expérience en mer, plus il semblait devenir dur et méchant. S’il mourait, il saignerait du poison car la recherche désespérée d’un phare devait être toxique pour le foie.





Or, le poison de la limule est hautement apprécié. On dit que le sang bleu de cet arthropode marin est un élément essentiel à la confection des antidotes. Cette créature vieille de plus de 400 millions d’années est appréciée pour avoir survécu si longtemps à des extinctions de masse alors que le poison du corps d’un vieux marin n’est rien d’autre qu’un déchet, d’une impureté.





- Extrait de l’émission









Je lutte contre la force géante du nucléaire en tant qu’individu. Ma motivation vient de vous, père. Quand j’ai échoué mon concours d’entrée à l’université, vous m’avez parlé de la limule.





Cet arthropode existe depuis 439 millions d’années. C’est l’une des espèces les plus anciennes sur terre. Le plus grand survivant est l’ADN qui dure longtemps. Ne sois pas obsédé par les années passées à te préparer pour l’université. Pense à quel point ce temps est court par rapport à celui de la limule. Puis vous m’avez dit de regarder loin dans l’avenir.





J’ai appris de vous comment aller de l’avant comme la limule. Père, vous naviguez sur la mer où il n’y a ni petit matin ni nuit profonde pour un fils stupide comme moi.





저도 일개 개인으로 거대 원전 세력과 맞서고 있습니다.

그 원동력은 아버지에게 배웠습니다.

내가 재수할 때 아버지는 투구게 얘기를 들려주셨지요.





투구게는 4억 3900만 년 전부터 지금까지 살고 있다.

지구에서 가장 오래된 생존자 중 하나라고 하셨지요.

가장 위대한 생존자는 긴 시간을 견디는 DNA이다.

재수나 삼수에 연연하지 마라,

투구게에 비하면 얼마나 짧은 시간인가, 길게 보라고 하셨습니다.





투구게처럼 단순하게 밀고 나가는 건 아버지에게 배웠습니다.

새벽도 깊은 밤도 없는 바다를 아버지는 항해중이십니다.

이 못난 아들 때문에요.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le courrier électronique de son fils a permis à notre protagoniste de se rendre compte que le jeune homme essayait de protéger la mer et le mode de vie de son père. Kang croyait que ses valeurs et ses actions différaient de celles de son enfant, mais ils essayaient tous les deux de défendre leur vie à leur manière. Ainsi, le père et le fils finissent par se réconcilier. On s’attend à ce que Kang et son navire sortent du brouillard et atteignent la terre ferme. Tout comme la limule qui avait survécu si longtemps, Kang et son fils s’avanceront patiemment dans la brume et y survivront.









Kang a regardé le ciel que le timonier pointait. Quelque chose semblait bouger dans le ciel taché. Ce qui ressemblait à un sac en plastique tombait puis remontait dans le bleu grisâtre.





« C’est une mouette, un goéland à queue noire. Un phare doit être à proximité. »





Kang lui a pris les jumelles et a examiné le vide. Quelque chose semblait bouger dans l’air blanchâtre. Non, ce n’était pas une mouette. Ce n’était pas un objet, mais des courants d’air frémissant.





La corne de brume a secoué l’air pour tracer le chemin du marin.





강은 조타수가 손짓하는 하늘을 본다.

농담이 고르지 않은 창공에 무언가 움직이는 것도 같다.

청회색 하늘에 비닐봉지 같은 것이 떨어질 듯하더니 도로 비상한다.





“갈매기예요, 괭이 갈매기

가까이 등대가 있나봐요. ”





강은 그에게 쌍안경을 받아 허공을 살핀다.

히끗한 대기 중에 뭔가 움직이기는 한다.

하지만 아니다.

요동하는 것은 물체가 아니라 들썩이는 기류, 움직이는 대기이다.





뱃고동이 대기를 흔들며 뱃사람의 길을 헤집는다.









Auteur : Yoo Yeon-hee (1956 –).

- Débuts littéraires : en 2000 avec la publication de sa nouvelle « Lentilles ».