Les tendances en matière de rencontres et de mariage en Corée du Nord

En Corée du Nord, les jeunes couples sont de plus en plus nombreux à vivre libres de tout engagement, parfois même en excluant l’idée un jour de se marier. Il semblerait en outre que les coutumes sud-coréennes en matière de rencontres, d'amour et de mariage tendent à se répandre dans le Nord, en raison de l'afflux de contenus culturels provenant de son voisin du Sud.





« En Corée du Nord, la famille est considérée comme une "cellule", qui est l'unité de base de la société, un concept traditionnel auquel n’adhère plus la jeune génération. Les jeunes ont en effet une vision du mariage différente de celle de leurs aînés, si bien que beaucoup font le choix délibéré de tout bonnement refuser ce contrat social », explique la chercheuse Yee Ji-soon, de l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Beaucoup tardent aussi à avoir des enfants, une fois le mariage célébré, et quand enfant il y a, nombreuses sont celles à retarder l'enregistrement de la naissance. De manière plus générale, de plus en plus de jeunes nord-coréens ont tendance à éviter de s’enfermer dans des systèmes juridiques susceptibles de restreindre la liberté individuelle afin de pouvoir jouir du plus grand nombre de droits possible.