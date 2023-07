Adoption internationale (1) : Sandra Jung, la Corée dans la peau

Cette année marque le 70e anniversaire des adoptions internationales d'enfants coréens, qui ont commencé en 1953 après la guerre de Corée. Par conséquent, cette semaine nous échangeons par téléphone avec Sandra Jung qui est revenue avec nous sur son parcours d'enfant adoptée en France et de sa quête pour retrouver sa famille et son identité par la suite.





© Sandra Jung

Notre invitée revient sur son intégration en France et les difficultés rencontrées par cette acculturation qui était plus ou moins forcée pour aider les enfants à s'intégrer. Sandra nous livre un témoignage émouvant sur ses débuts avec sa nouvelle famille et les liens qu'elle a essayé de conserver avec sa mère coréenne.





© Sandra Jung

Sandra s'est mise en quête, ces dernières années, de reprendre contact avec sa famille et de partir à la reconquête d'une partie d'elle, qui était rester derrière elle en Corée du Sud quand elle a quitté le pays dans son enfance.





© Sandra Jung

Notre interlocutrice revient également sur ses projets au pays du Matin clair, et comment elle compte aider les gens dans sa situation pour reprendre contact avec leur famille, et notamment passer au-dessus des barrières administratives et linguistiques.





© Sandra Jung

Découvrez-en plus encore sur ce témoignage fort, brut et touchant de Sandra Jung dans la réécoute à la demande de notre émission.