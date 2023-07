Parmi les cinq pièces de pansori qui nous sont parvenues, « Sugungga » ou « Le Palais sous les mers » a ceci de particulier : son déroulement narratif n’obéit qu’au seul objectif d’amuser le public, alors que les autres numéros de pansori prônent une vertu ou véhiculent une moralité. Dans le « Chant de Chunhyang » par exemple, la fidélité conjugale exemplaire nous émeut. Quant à « Simcheongga », on admire son héroïne, incarnation de la piété filiale. Et en écoutant le « Chant de Heungbu », on se souvient de ce vieil adage : « Le Ciel récompense toujours les gentils, punit les méchants. » Rien de semblable à tout cela dans « Sugungga ». Même une scène attristante est racontée avec un certain humour et finit par provoquer un éclat de rire. En voici un exemple.





Sa Majesté, un dragon qui règne sur le monde sous-marin, est atteinte d’une maladie incurable. Tous ses sujets se rendent à son chevet. Ce sont évidemment des animaux aquatiques que le chanteur s’amuse à énumérer en précisant la fonction confiée à chacun d’eux. Une tortue est nommée au poste de chancelier, car elle est lente, à savoir patiente et prudente. Deux qualités exigées d’un chef de gouvernement qui s’occupe de la coordination ministérielle. Quant à une dorade, elle occupe le poste de secrétaire royal. Une charge très honorable qu’elle s’est vue octroyer grâce à sa magnifique tenue naturelle, ses écailles dorées. Le poste de scribe, chargé de noter les consignes du souverain, revient à une seiche, qui possède dans ses poches de l’encre de Chine que les savants appellent la sépia.





Le roi-dragon très affaibli balaye d’un regard triste la salle remplie de ses sujets et lâche : « On dirait que je suis poissonnier ! »





Ces femmes-là auraient pu être tout près du Palais sous les mers, si ce siège du dragon existait réellement. Ce sont les « haenyeo », des plongeuses en apnée de l’île de Jeju. Les plus expérimentées sont connues pour être capables de retenir leur souffle pendant plus de deux minutes et de plonger dans les profondeurs environnant les vingt mètres pour récolter des fruits de mer.





On ne voit aujourd’hui pratiquement plus de « haenyeo ». A un chant folklorique de la province de Jeju, on peut toutefois imaginer ces femmes plongeuses très particulières qui vont au travail à bord d‘une barque. Elles sont les unes comme les autres conscientes du danger qu’elles risquent de courir. Comme pour chasser l’angoisse, l’une d’entre elles entonne une chanson dont le refrain est chanté par tout le monde :





Habitez-vous à Ieodo ?





Ieodo est une île imaginaire qui est censée accueillir des naufragés, un paradis dans lequel vivent en paix les marins-pêcheurs portés disparus. C’est un lieu inventé afin d’apaiser, pour peu que ce soit, l’angoisse des gens qui affrontent quotidiennement la mer dangereuse.





Tiens ! On avait oublié une précision dans le récit chanté « Le Palais sous les mers ». Ce lieu se trouve plus précisément sous la mer de l’Est. Même s’il existait réellement, les plongeuses en apnée de Jeju n’auraient donc pas pu être à proximité, car cette île est située au large de la côte sud de la péninsule coréenne.





Pourquoi l’auteur anonyme de notre pièce de pansori aurait-il situé le palais du dragon sous la mer de l’Est ? C’est sans doute parce qu’elle est la plus profonde parmi les trois mers entourant le pays du Matin clair. Du coup, le palais imaginaire est encore plus inaccessible.





Une vraie mer selon plus d’un Coréen, elle a durablement inspiré des musiciens. « Partons vers la mer de l’Est pour la chasse à la baleine », entonnait Song Chang-sik, un chanteur populaire des années 1970, l’idole de la jeunesse sud-coréenne déprimée sous le régime militaire de l’époque. Quant à Soul Sauce, un groupe de musiciens du nouveau millénaire, il a revisité un vieux chant portant comme titre « La mer de l’Est ». Ces jeunes musiciens semblent avoir été mécontents des paroles racontant une triste séparation des amoureux à un port de cette mer appelant à une aventure. Sans toutefois réécrire le texte, ils ont préféré chanter autrement la mélodie originale marquée par une désolation. Par-là, ils rejoignent d’une certaine manière le style particulier du chant « Le Palais sous les mers ».





Liste des mélodies de la semaine

1. Un extrait du « Palais sous les mers » chanté par Leenalchi.

2. « Chant de Haenyeo » chanté par Kim Ju-ok.

3. « La mer de l’Est » chanté par Soul Sauce.