Proud Korean Grand Prize : Belle, membre de Kiss of Life lauréate dans la catégorie compositeur

Belle, membre du groupe de k-pop Kiss of Life, a été désignée comme lauréate du « Proud Korean Grand Prize 2023 » dans la catégorie compositeur. C’est ce qu’a rapporté mardi son agence S2 Entertainment.





Pour ceux qui ne le savent pas, Belle est la fille du chanteur Shim Shin, qui était très populaire en Corée du Sud au début des années 1990.





La jeune artiste de 19 ans a démontré ses talents en tant que parolière et compositrice avec la première chanson de son groupe, « Shhh », et dans sa chanson solo, « Countdown ».





Par l'intermédiaire de son agence, la chanteuse a exprimé sa gratitude pour cette récompense en s’engageant à travailler encore plus dur en tant que Belle de Kiss of Life et en tant que musicienne.