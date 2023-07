« THE WORLD EP.2 : OUTLAW », 9e mini-album d’ATEEZ

Formé par le label KQ Entertainment, ATEEZ compte huit membres : Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung et Jongho. Le groupe ayant débuté en octobre 2018 avec son 1er disque « Treasure EP.1: All to Zero » est de retour avec un nouveau projet musical.





Son 9e EP intitulé « THE WORLD EP.2 : OUTLAW » s’est hissé à la dixième place de l’Official Album Chart Top 100, publié le 23 juin dernier. ATEEZ est ainsi devenu le deuxième boys band sud-coréen à avoir figuré dans le top 10 du fameux classement britannique, après BTS.





A noter qu’ATEEZ a terminé avec succès ses deux tournées mondiales : « THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END » en 2022 puis « THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL » cette année.