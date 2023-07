Suga organise un rappel à Séoul

Date : du 4 au 6 août 2023

Lieu : KSPO Dome à Séoul





Suga vient de terminer sa tournée mondiale en solo. L’artiste également appelé Agust D a donné 25 spectacles dans dix villes depuis le mois d’avril, faisant déplacer environ 290 000 spectateurs à travers le monde.





Le membre du puissant boys band BTS s’est produit en concert les 24 et 25 juin à Séoul, devant 15 000 personnes. Lors du premier jour du spectacle, Psy est monté sur scène comme invité surprise afin d’interpréter en duo « That That », produit justement par Suga. Afin de remercier ses fans, le rappeur donnera des concerts de rappel du 4 au 6 août au KSPO Dome toujours dans la capitale sud-coréenne.