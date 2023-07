Le Sserafim lance sa première tournée à Séoul

Date : les 12 et 13 août

Lieu : complexe sportif de Jamsil à Séoul





Le Sserafim s’apprête à lancer sa toute première tournée. Son label Source Music vient de poster une vidéo annonçant cette nouvelle sur la chaîne YouTube officielle du girls band ayant débuté en mai 2022.

Intitulée « 2023 LE SSERAFIM TOUR – FLAME RISES », la tournée débutera les 12 et 13 août au complexe sportif de Jamsil à Séoul. Le quintette féminin se produira ensuite en concert au Japon, à savoir les 23 et 24 à Nagoya, les 30 et 31 août à Tokyo, et les 6 et 7 septembre à Osaka, puis le 30 septembre à Hong Kong.





La tournée se poursuivra ensuite le 3 octobre à Djakarta en Indonésie puis les 7 et 8 octobre à Bangkok en Thaïlande. A noter que Le Sserafim va publier le 23 août son 2e single album au Japon afin d’étendre ses activités au-delà des frontières sud-coréennes.