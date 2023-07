TEMPEST organise son premier concert en solo

Date : les 12 et 13 août

Lieu : SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul





TEMPEST donnera un concert en solo pour la première fois depuis ses débuts en mars 2022. Le boys band se produira en concert les 12 et 13 août au SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul sous le titre « 2023 TEMPEST SHOW CON [T-OUR] in Seoul ».





Pour rappel, le septuor a remporté son premier trophée dans une émission consacrée à la k-pop avec « Dragon », titre phare de son 3e mini-album « ON and ON ». Son premier concert sera donc l’occasion de se plonger dans l’univers musical du groupe tendance de la 4e génération de la k-pop. D’ailleurs, TEMPEST a été désigné comme « nouvel espoir » lors de la 12e édition des Circle Chart Music Awards et de la 32e édition des Seoul Music Awards 2023.