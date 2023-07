NewJeans est le girls band le mieux réputé pour le mois de juillet

L’institut de recherche de la réputation des marques de Corée analyse chaque mois les données sur les groupes d’idoles et ce afin d’établir des classements des girls ou boys bands les mieux réputés auprès des consommateurs.





Plus de 19 millions de données concernant les groupes fraîchement formés ont été passées au crible. Selon cette étude réalisée du 6 juin au 6 juillet, NewJeans est arrivé en tête du classement pour le mois de juillet et son indice de réputation a progressé de 23,87 % en un mois.





Le quintet lancé par ADOR, une filiale de HYBE Music, est suivi de Le Sserafim et du tout nouveau boys band ZEROBASEONE lancé le 10 juillet. Ce dernier appartenant à la 5e génération de la k-pop a vu la prévente de son 1er mini-album « Youth In The Shade » franchir les 1,08 million seulement 13 jours après le lancement de sa réservation.