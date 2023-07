Indonésie : 60 % des travailleurs dans l'économie grise

En Indonésie, près de 60 % des travailleurs occupent des emplois informels. Selon les données de l'Agence statistique indonésienne (BPS), ce taux d'emploi a augmenté de 3,5 % au cours des trois dernières années.





Parmi eux, on retrouve principalement des employés contractuels ou sous-traitants dans de petites entreprises illicites, ainsi que des aides ménagères.





Plus de 70 % de ces personnes ont arrêté leur scolarité au niveau primaire. Leur revenu mensuel moyen se situe généralement entre 1,3 et 1,6 million de roupies, ce qui équivaut à environ 80 euros. A noter que la région de Java central, où le salaire minimum est le plus bas, s’élève à environ 120 euros cette année.