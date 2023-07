Birmanie : l'accès à l'éducation mis en alerte par la Banque mondiale

Depuis le coup d'Etat en 2021, le système éducatif de la Birmanie est en déroute. Selon un récent rapport mensuel de la Banque mondiale, seuls 22 % des étudiants éligibles au lycée sont actuellement inscrits dans des établissements scolaires.

Pour rappel, la vie de la population se dégrade en raison du long conflit entre la junte et les forces de résistance. Par conséquent, de nombreux lycéens quittent les salles de classe pour rejoindre les champs de bataille et soutenir les forces de résistance. En outre, la plupart des enseignants ont rejoint le mouvement de désobéissance civile (CDM) et quitté leur poste.





Cette année, le nombre de postulants au concours d'entrée aux universités a chuté de 81,5 % par rapport à 2020, avec seulement quelque 180 000 candidats.