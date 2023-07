Chine : construction de la plus grande station de ski au monde

La ville de Shenzhen en Chine construit actuellement la plus grande station de ski intérieure du monde, qui équivaut à la taille de 11 terrains de football.





Selon les réseaux sociaux officiels de la ville, le complexe « Ice and Snow World Resort » d'une superficie de plus de 100 000 mètres carrés est en cours de développement et accueillera cette station exceptionnelle.





L'objectif de Shenzhen est d'attirer des touristes pour rivaliser avec les parcs à thème mondiaux. La société de construction a affirmé que la qualité de la neige artificielle répondra aux normes internationales pour accueillir des compétitions des sports d’hiver.