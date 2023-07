À la découverte du lac Majang

Paju est une ville située dans la province de Gyeonggi, au nord de Séoul. C’est aussi la ville la plus proche de la ligne de démarcation entre les deux Corées. Et c’est surtout une ville où le paysage s’habille de vert, où la nature flamboie et où les routes serpentent continuellement jusqu’à vous bercer à travers les paysages verdoyants du nord de la Corée du Sud. C’est donc là que beaucoup s’évadent le temps d’une journée ou d’un week-end, pour prendre l’air.





La région est réputée auprès des randonneurs et autres amateurs de promenade. Elle regorge de sentiers de randonnée. À Paju, le « Majang Hosu Dullegil », le sentier de randonnée qui fait le tour du lac Majang, est une destination populaire, dont l’activité principale est le pont en bois qui surplombe l’étendue d’eau.





La structure fait 220 mètres de long et il faut compter 20 à 30 minutes pour en faire l’aller-retour. Vous balader le long du lac équivaudra à une petite séance de marche de 3,3 kilomètres. Heureusement, sur la route, vous trouverez deux cafés pour vous restaurer et faire une pause, ainsi qu’une superette. N’oubliez pas de prendre des photos souvenirs, car des « photos zones » vous attendent ici et là. Et s’il vous reste de l’énergie, pourquoi ne pas tenter un petit tour de barque sur le lac ? Et en repartant sur Séoul, n’hésitez pas à vous arrêter dans un des fameux cafés du coin pour y découvrir les spécialités. Et voilà, Paju est à vous !