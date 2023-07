« Petites arches » de Shin Ju-hee

ⓒ Getty Images Bank

« Je dis qu’il y a une fleur, une abeille et un papillon. La fleur, l’abeille et le papillon ont tous un travail à faire. Disons qu’ils partent travailler tôt le matin et rentrent à la maison par le dernier train. Mais ni l’abeille ni le papillon ne prennent le miel. Où va donc le miel ? »





« Qu’est-ce que vous voulez dire, Eun-jae ? Bien sûr, le miel va à l’apiculteur. »





Biscuit au miel avait l’air plutôt confuse.





Des questions étranges trottaient dans ma tête.

Disons que quelque chose est là. Disons que quelque chose qui n’est pas là est là. Disons, disons, disons…

J’ai tressailli en marmonnant ces mots. Ce que je disais, cela revenait à mentir, escroquer, trahir quelqu’un.





- Extrait de l’émission









« Jin-ju n’arrête pas de me dire de la rejoindre à Uyuni. »





Biscuit au miel se montre excitée par le mensonge involontaire d’Eun-jae. Notre héroïne est ravie cependant qu’elle regarde le visage de sa collègue s’assombrir par une jalousie et une déception évidentes. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de l’équipe des ressources humaines.





« J’ai entendu dire que vous pensiez prendre un long congé. »





« Quoi ? Moi ? »





« On m’a dit que vous partiez à l’étranger, que vous aviez une amie qui s’est installée à Uyuni. Je pense que vous avez pris la bonne décision. Quoi que l’on dise, rien n’égale sa propre entreprise. »





Apparemment, Biscuit au miel a dit à tout le monde que notre héroïne allait partir à Uyuni. Maintenant obligée de quitter son travail, Eun-jae décide de l’y rejoindre.





“진주가 자꾸 우유니로 오라고 하네”





엉겁결에 나온 거짓말에 허니쿠키는 호들갑을 떨며 부러워했고

질투와 아쉬움이 역력한 그 얼굴을 보면서

은재는 희열을 느꼈습니다.





그런데 며칠 후, 인사팀에서 연락이 왔습니다.





“쉬는 걸 고려하고 계신다면서요?”





“네? 제가요?”





“해외로 가신다는 얘기를 들었어요.

친구 분이 우유니에 자리를 잡으셨다면서요?

결정 잘하신 것 같아요. 뭐니뭐니 해도 자리 사업이 최고잖아요.”





허니 쿠키는 은재가 곧 우유니에 간다며 떠들고 다닌 겁니다.

등 떠밀리듯 사표를 낸 은재는 우유니로 가기로 결심했습니다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Eun-jae rencontre une mère et son fils au salar d’Uyuni. Cette femme récolte du sel pour gagner sa vie, mais elle n’est animée d’aucune cupidité particulière, ni n’éprouve l’humiliation d’avoir été exclue de la société ou la culpabilité d’avoir sacrifié quiconque. Notre héroïne exhale l’innocence et la santé de celle qui travaille dur et reçoit une juste récompense pour ce travail. Face à cette femme possédant ce qu’elle-même n’a jamais eu, Eun-jae ne peut s’empêcher de verser des larmes. Décidant de montrer la photo de cette mère et son fils à Jin-ju et à Biscuit au miel, elle se fait la promesse de ne jamais plus vivre dans une société qui transforme tout en marchandises et de continuer à révérer des valeurs inestimables.









L’enfant, installé devant elle, m’a fait un signe de la main. Lorsque la femme a appuyé sur les pédales, le poids du sel se sentait à ses pieds. Le soleil se couchait derrière la femme qui s’éloignait vers l’autre côté du salar d’Uyuni.





Je ne pouvais laisser sortir les choses qui tourbillonnaient en moi. J’ai capturé l’ombre longue de la femme dans une photo. Je voulais la montrer à Jin-ju et à Biscuit au miel plutôt que de décrire cette image avec des mots, espérant que ce qui les éloigne du dernier faux pas, ce qui les oblige à s’arrêter de marcher et à diriger leur regard au-delà de la fin, ne serait rien d’autre qu’elles-mêmes.





여자 앞에 자리를 잡은 아이가 나를 향해 손을 흔들었다.

페달을 밟자 의심 없이 느껴지는 소금의 무게가 묵직하게 여자의 발에 실렸다.

여자는 석양을 등지고 사막 저편으로 멀어졌다.





마음 속에 소용돌이치는 말들 중 어떤 것도 쉽게 꺼낼 수가 없었다.

나는 길게 늘어지는 여자의 그림자를 사진 속에 담았다.

말 대신 꼭 보여주고 싶었다.

진주에게 그리고 허니 쿠키에게도.

마지막 실족에서 물러서게 하는 것,

걸음을 멈추고 끝 너머로 눈을 돌리는 것,

그게 최후에는 꼭 자기 자신이었으면 하는 마음을 담아.









Auteur : Shin Ju-hee (1977 – ).

- Débuts littéraires : en 2012 avec la publication de sa nouvelle « Amour à midi ».