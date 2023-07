Netflix : « King the Land » reste en tête des programmes TV non anglophones

La série sud-coréenne « King the Land » a défendu sa première place du classement hebdomadaire des programmes TV non anglophones de Netflix pour la deuxième semaine consécutive.

D’après l’annonce faite, mercredi, par la plateforme de streaming de contenus audiovisuels, ce drama mélangeant comédie et romance a accumulé 4,7 millions d'heures de visionnage sur la période allant du 17 au 23 juillet. La série a ainsi maintenu le premier rang du classement hebdomadaire qu'elle avait retrouvée la semaine précédente avec 4,6 millions d'heures de visionnage.





« King the Land » raconte l'histoire d'amour entre Chun Sa-rang, employée d'un hôtel de luxe, et Goo Won, directeur de l'hôtel et héritier du groupe hôtelier. Les stars de K-pop, Lim Yoona de Girls' Generation et Lee Jun-ho de 2PM, ont interprété ces deux rôles principaux.