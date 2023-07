La chanson du groupe de k-pop NewJeans est arrivée à la 4e place au classement Daily Top Song de Spotify. Il s’agit de l’un des trois titres de son deuxième mini-album, «Get Up».





La maison de production du girls band, ADOR, a fait savoir dimanche que jamais auparavant NewJeans avait atteint un tel niveau dans ce classement.





« Super Shy », qui a été dévoilé le 7 juillet avant la sortie de l'album, était entré dans le classement en occupant la 46e place. Les cinq autres chansons de cet album ont également connu un très beau succès au Daily Top Song de Spotify, avec notamment la 21e place pour « Cool With You », le 22e pour « New Jeans », le 25e pour « ETA », le 26e pour « ASAP » (26e) et le 41e pour « Get Up ».