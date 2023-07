« A Man of Reason » : l’acteur Jung Woo-sung fait ses débuts en tant que réalisateur

L'acteur Jung Woo-sung fait ses débuts en tant que réalisateur de long-métrage avec le film d’action « A Man of Reason », qui sortira en salles le 15 août.





Dans une conférence de presse, Jung s’est dit à la fois impatient et nerveux quant à ce nouveau départ. Précisons qu’il joue également le rôle principal dans ce long-métrage.





Depuis ses débuts en 1994, Jung, aujourd'hui quinquagénaire, a joué dans de nombreux films et séries, dont « Beat » (1997), « A Moment to Remember » (2004), « Le Bon, la Brute et le Cinglé » (2008), « Asura : The City of Madness » (2016) et « Hunt » (2022). Il a également signé trois courts métrages en tant que réalisateur en 2013 et 2014.





Le long-métrage raconte l'histoire de Su-hyuk, membre principal d’une bande de malfaiteurs, qui doit lutter contre son boss pour libérer sa fille que celui-ci a kidnappée.