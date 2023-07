C’est beau, le présent (4) 믿는 도끼에 발등 찍힌다

① 가: 네 친구가 너에 대해 이상한 말 하고 다닌다는 거 알고 있어?

나: 믿는 도끼에 발등 찍혔네. 내 친구가 그럴 줄 몰랐다.

A : Tu sais que ton ami dit des choses étranges à ton sujet ?

B : Ah… « On peut se faire duper par quelqu'un en qui on a confiance ». Je ne m’attendais pas à ce que mon ami me fasse ça.





② 가: 친구 말을 믿고 투자했는데 원금도 못 건지게 생겼어.

나: 믿는 도끼에 발등 찍힌다고 하잖아. 그저 조심하는 수밖에 없지.

A : J’ai fait un investissement en croyant les paroles de mon ami, mais je ne pourrai même pas récupérer mon capital.

B : On peut se faire duper par quelqu'un en qui on a confiance. On ne peut que faire attention.