Les idoles de la k-pop ont recours au télé-achat pour promouvoir leurs albums

Le télé-achat est une véritable institution dans le paysage commercial et audiovisuel au pays du Matin clair. Chaque jour, des millions de téléspectateurs font leurs achats sur différentes chaînes spécialisées.





Teen Top ayant sorti le 4 juillet un nouveau disque à l’occasion de son 13e anniversaire de ses débuts a fait son apparition le 10 juillet dernier dans une émission de télé-achat. Le boys band reconverti en quartette a même interprété le titre phare « HWEEK » et son tube incontournable « To You » sorti en mai 2012.





fromis_9 a également opté pour le télé-achat pour faire la promotion de son 1er opus officiel « Unlock My World » et interprété en live son titre phare « #menow ». De son côté, Baek-ho qui a publié son EP « Absolute Zero » en octobre 2022 a lui aussi fait son apparition dans une émission de télé-achat et le clip vidéo de son titre phare « No Rules » a été diffusé.