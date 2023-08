n.SSign officialisera ses débuts le 9 août

Un nouveau boys band composé de membres de différentes nationalités verra le jour le mois prochain. Il s’agit de n.SSign formé à l’issue de l’émission de survie « Youth Star » de Channel A diffusée entre mai et août 2022.





Il compte six membres sud-coréens, à savoir Hyun, Doha, Junhyeok, Sungyun, Hanjun et Huiwon, ainsi que le leader japonais Kazuta, l’américain d’origine coréenne Eddie, l’australien d’origine coréenne Robin et Laurence venu de Taïwan.





Pour rappel, plusieurs musiciens comme Lee Seung-hwan, Yoon Jong-shin, Younha, Soyou et Kang Seung-yoon ont participé à ce télécrochet en tant que juge. Le boys band officialisera ses débuts le 9 août, en sortant son premier disque « BIRTH OF COSMO ».