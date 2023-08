Japon : le vent contraire pour les universités pour femmes

Au Japon, la popularité des universités féminines est en déclin. Selon un article récent du journal Asahi, leur nombre est passé de 98 à 73 au cours des 25 dernières années.





Cette année, deux établissements privés pour femmes ont annoncé leur intention de fermer leurs portes. L'université féminine de Keisen a par ailleurs présenté une transition complète vers la coéducation d'ici 2025.





En raison de la chute de la natalité, le nombre d'étudiants baisse, et de plus en plus de filles choisissent des filières scientifiques, qui offrent de meilleurs débouchés. Certaines écoles non mixtes s'efforcent également de s'adapter à cette évolution. Par exemple, l'université nationale féminine de Nara a ouvert un département d'ingénierie en 2022, et celle d’Ochanomizu est prête à suivre le même chemin.