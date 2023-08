L’émission « AM plaza » (1)

En Corée du Sud, il est de plus en plus courant de voir des célébrités non-coréennes sur le petit écran. C’est ainsi que notre Elody a eu la chance de participer à plusieurs télé-crochets et autres émissions de téléréalité. Elle vous présente ainsi cette semaine l’émission « AM Plaza ». Cette dernière est l’une des plus vieilles de la chaîne KBS et elle est diffusée quotidiennement à 8h30.





ⓒ Elody Stanislas

Son plateau se trouve dans le bâtiment principal. Il est bien sûr démontable pour pouvoir laisser rapidement sa place à d’autres émissions. Le décor est en bois dans des tons colorés et doux à la fois. Le vert et le jaune rappellent des jardins. La musique de lancement, des oiseaux qui y gazouillent. C’est l’émission à absolument réaliser pour gagner le cœur des ménagères. On y discute de sujets divers et variés et on laisse les invités s’exprimer.