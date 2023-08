« Une fin heureuse malgré tout » de Pak Wan-seo

ⓒ Getty Images Bank

La route nationale 43 était directement visible depuis la fenêtre du salon. C’est ce que j’ai le plus aimé dans cette maison quand je suis venue la visiter pour la première fois. Et le comble, c’est qu’elle avait un toit qui la protégeait de la pluie et du soleil et à deux pas de là se trouvait un arrêt de bus avec un banc où je pouvais attendre confortablement. La route menait à Séoul. Les bus interurbains qui l’empruntaient se dirigeaient tous vers la capitale depuis les petites et grandes villes en banlieue séoulienne. Chacun portait un numéro différent mais ils faisaient tous demi-tour à la station Gangbyeon de la ligne 2 du métro de Séoul.





Cela signifiait qu’il me suffisait de monter dans n’importe quel bus à partir de là pour tout de suite passer à la ligne circulaire 2 du métro. Mon anxiété causée par le rêve imprudent de vivre une vie rurale a donc été soulagée.





J’ai entendu des ricanements venant des passagers, désagréables et malveillants. Il n’y avait que six ou sept personnes, mais j’ai soudainement pris peur, réalisant que chacune d’entre elles, avides de divertissement, étaient prêtes à se moquer de moi pour le simple plaisir de s’amuser.





« Mamie, vous ne devez pas monter dans le bus par n’importe quelle porte ouverte, Vous devez monter par celle de devant. La porte d’entrée, compris ? »





Je voulais crier que je n’étais pas sourde, mais je ne l’ai pas fait. Sentant les regards moqueurs fixés sur moi, je me suis agrippée à la poignée au milieu du bus et j’ai oscillé, impuissante.





여기저기서 웃음 소리가 들렸다.

웃음소리는 탁하고 악의적이었다.

승객은 예닐곱 사람밖에 안 됐지만

나는 오락에 굶주린 그들이 장난삼아 나를 갖고 놀려 한다는 걸 깨닫고

슬그머니 무서운 생각이 들었다.





“할머니, 버스는 열린 문으로 타는 게 아니라 앞문으로 타는 거예요.

앞문이요, 앞문. 알아들었어요?”





나 귀먹지 않았다고 대들고 싶은 걸 참았다.

싱글대는 시선이 나에게 집중된 걸 느끼면서

버스 한 가운데서 손잡이를 잡은 채 무력하게 흔들리고 있었다.





# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’héroïne est déçue du monde qui est devenu indifférent et impitoyable. Néanmoins, elle rencontre un gentil chauffeur de taxi et constate que l’espoir existe toujours. Ce que le jeune homme a fait pour elle n’est pas quelque chose de difficile ou d’extravagant. Il a simplement fait passer les sentiments de quelqu’un avant ses propres intérêts, la morale avant l’argent. Mais notre protagoniste considère une telle prévenance comme une grande bénédiction. Bien que les relations humaines se désintègrent et que les conflits sociaux s’aggravent dans ce monde matérialiste, nos vies connaîtraient toujours une fin heureuse si nous ne perdions pas notre respect pour les autres.









« Madame, vous avez oublié votre monnaie. »





Je me suis rappelé à ce moment-là que j’étais sortie du taxi après lui avoir tendu 15 000 wons. Je lui ai demandé :





« Vous avez fait demi-tour juste pour me rendre ma monnaie ? »





« Bien sûr ! »





C’était un jeune homme qui avait l’air peu élégant, mais ses dents visibles à travers son sourire étaient brillantes et propres. Je voulais dire quelque chose qui pourrait lui transmettre à la fois la gratitude et le compliment, mais j’ai fini par dire bêtement : « La Corée est un pays formidable à vivre. »





« Ha, ha ! Madame, je vous trouve très élégante. Je suppose que vous avez vécu longtemps à l’étranger, n’est-ce pas ? »





Sans le nier ni l’approuver, j’ai simplement souri. Tout comme il est devenu une bénédiction pour moi, j’espérais que je deviendrais une bénédiction pour lui.





“사모님, 거스름돈도 안 받고 내리시면 어떡해요?”





그제서야 만원짜리와 오천원짜리를 내고 그냥 내린 생각이 났다.





“그럼 이 돈 때문에 일부터 유턴까지 해 왔단 말예요?”





“당근이죠”





생기긴 소박하다기보다는 촌스럽게 생긴 젊은이였지만

활짝 웃는 잇속이 희고 깨끗했다.

나는 그게 눈부셔

뭐라고 고맙다는 인사와 칭찬의 말을 합쳐서 한다는 소리가 엉뚱하게도

‘우리나라 참 좋은 나라네’ 였다.





“사모님, 어쩐지 멋쟁이다 싶었는데 외국에서 오래 사시다 오셨나봐요. 그렇죠?”





나는 긍정도 부정도 하지 않고 다만 활짝 웃어주었다.

그가 나에게 축복이 되었듯이 나도 그에게 축복이 되길 바라면서.









Auteur : Pak Wan-seo (20 octobre 1931 – 22 janvier 2011).

- Débuts littéraires : en 1970 avec la publication de son roman « L’arbre nu ».