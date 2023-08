Ce que disent les timbres de Corée du Nord

Les membres de la famille des principaux dirigeants de la Corée du Nord apparaissent souvent sur les timbres. Ce fut notamment le cas de Kim Jong-suk, la grand-mère de Kim Jong-un. Le pays a aussi émis des timbres sur lesquels figurent les parents et grands-parents du fondateur du régime, Kim Il-sung, ainsi que des timbres commémoratifs représentant son oncle Kim Hyong-gwon et son jeune frère Kim Chol-ju. Kim Jong-un a, quant à lui, fait le choix de faire apparaître sa fille Kim Ju-ae, ce qui est très inhabituel.





« À la différence de ses prédécesseurs, Kim Jong-un a fait le choix d’exposer sa famille pour se rapprocher du peuple, un peu à la manière des monarchies européennes qui, pour beaucoup, n’hésitent pas à se dévoiler et à partager certains aspects de leur mariage, de la naissance de leurs enfants et de leur vie familiale pour se faire aimer du plus grand nombre. Le Nord semble emprunter une voie similaire en mettant en scène la fille du chef suprême », explique Yee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





De nos jours, les timbres postaux sont peu utilisés, les emails ayant remplacé les courriers. Mais les timbres sont toujours considérés comme importants en Corée du Nord. En 2012, juste après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, le pays a ouvert le Musée coréen du timbre à l'occasion de l'anniversaire de Kim Il-sung, le 15 avril, connu sous le nom de « Jour du Soleil ». Des expositions de timbres sont aussi régulièrement organisées à l'occasion d’anniversaires importants.