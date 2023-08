Contents culturels : record de l’excédent commercial en 2022

Le groupe de k-pop aespa sortira son nouveau single en anglais « Better Things » le 17 août, soit un an et deux mois après sa première chanson en anglais « Life’s Too Short ».





D’après l’annonce faite son agence de promotion, SM Entertainment, la chanson se concentrera sur un message positif de chérir ce que nous avons ici et maintenant.





Le girls band est actuellement en tournée « SYNK : HYPER LINE », qui a débuté en février dernier à Séoul.





La tournée se poursuivra aux États-Unis dans le courant du mois, en commençant par Los Angeles le 13 août et sept autres villes du pays, avant de s'envoler pour le Mexique, le Brésil, le Chili, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France en septembre.





Le 11 août, le groupe se produira également au festival de musique et d'art Outside Lands au Golden Gate Park de San Francisco, devenant ainsi le premier groupe de k-pop à participer à cet événement