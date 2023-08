Jung et Laëtitia Marty : explorations intimes de l'identité à travers leurs œuvres

Cette semaine, nous avons l’honneur de rencontrer Jung ou Jun Jung-sik, son nom coréen, et sa compagne Laëtitia Marty, les deux talentueux co-auteurs du roman graphique « Single Mom ». Ils sont venus présenter non seulement leur prochaine coopération, mais aussi leur nouvel œuvre « Baby Box » traduit et récemment sorti en coréen.





Ce livre explore l'histoire d'une jeune Coréenne adoptée en France, qui découvre progressivement son identité et les circonstances de sa naissance. Avec une approche différente mais tout aussi captivante que sa bande dessinée et son adaptation au film « Couleur de peau : miel », Jung aborde une fois de plus les thèmes de l'adoption et de la crise identitaire.





© Jung & Laëtitia

La présence de Jung en Corée du Sud revêt une signification particulière. En plus de promouvoir son nouveau livre, il souhaite également sensibiliser le public coréen à une partie méconnue de sa propre histoire, celle des baby box. Par le biais de ses créations, il offre un regard sincère et introspectif sur des réalités souvent taboues. Sa capacité à mettre en lumière des sujets délicats et à susciter la réflexion témoigne de l'importance de rendre ses œuvres accessibles non seulement dans le monde francophone, mais aussi en Corée du Sud.





© Jung & Laëtitia

Quant à Laëtitia Marty, elle est la co-auteure, co-scénariste et coloriste du roman graphique à venir intitulé « Single Mom ». Cette collaboration avec son mari Jun Jung-sik est née d’une rencontre avec une mère célibataire. Profondément touchée après avoir lu « Couleur de peau : miel », cette dernière a décidé de garder son enfant et non l'abandonner. C'est de cette histoire poignante que s'inspire leur nouvelle œuvre.





© Jung

L'impact de l'œuvre de Jung sur la communauté des adoptés et des adoptants coréens est indéniable. Depuis la publication de « Couleur de peau : miel » en 2009, suivi de son adaptation en film d'animation en 2012, de nombreux adoptés coréens ont trouvé une voix qui reflète leurs propres expériences et questionnements identitaires. Lors de cette rencontre à la librairie Chouni.chaeg, le public était un mélange d’adoptés, mais aussi de sud-Coréens touchés par leur ouvrage.