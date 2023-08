JYP dévoile son projet de lancement d’un nouveau girls band

JYP Entertainment réputé pour ses girls bands incontournables comme Wonder Girls, Miss A, TWICE, ITZY et NMIXX. Le label lancé par Park Jin-young vient de publier l'épisode 1 tant attendu du projet de lancement mondial du nouveau groupe de filles baptisé « A2K ».





Il s’agit d'un projet de collaboration inédit entre JYP, l’une des plus grandes agences de k-pop, et Republic Records, le label numéro 1 aux États-Unis sélectionné par Billboard. S’appuyant sur le système de formation de k-pop de JYP et sa solide capacité de production, il vise à créer un girls band de classe mondiale composé de membres nord-américains.





Le patron de JYP a personnellement participé au jury chargé de dénicher les perles rares lors d’auditions organisées dans cinq grandes villes américaines, à savoir Atlanta, Chicago, New York, Dallas et Los Angeles. Les candidates retenues se rendront ensuite au LA Boot Camp et seront évaluées dans quatre domaines : la danse, le chant, la présence scénique et la personnalité.