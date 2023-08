HYNN organise un concert estival

Date : les 12 et 13 août

Lieu : LG Art Center à Séoul





HYNN fera son retour sur scène mettant ainsi fin à sa pause de sept mois. La vocaliste de son vrai nom Park Hye-won se produira en concert les 12 et 13 août au LG Art Center situé à Séoul.





Son dernier spectacle a été organisé en janvier dernier. Un spectacle intitulé « LET ME IN » à l’occasion de son anniversaire, le 15 janvier. La membre de WSG Wannabe a dévoilé le 24 juillet dernier «EUROPA » afin de donner un avant-goût de son nouveau projet qui sortira en août.





A noter que son 1er album officiel « First of all », sorti en novembre 2022, a une fois de plus confirmé la réputation de HYNN en tant que vocaliste de talent.