« SheStars » retrace l’histoire des girls band de k-pop

Une nouvelle comédie musicale consacrée à la k-pop devrait bientôt voir le jour. Il s’agit de « SheStars », réalisé par la célèbre directrice musicale américaine d’origine coréenne Kolleen Park, qui avait notamment dirigé « Rent » et « Chicago ».





Le spectacle, qui met en avant l’histoire des premiers groupes de filles sud-coréens, sera joué du 3 septembre au 12 novembre au Art Center de l’université Hongik à Séoul. « SheStars » est un juke-box musical consacré aux premiers groupes féminins qui ont marqué l'histoire de la musique coréenne en traversant des périodes difficiles comme l’occupation japonaise et la guerre de Corée.





Le spectacle reviendra notamment sur la carrière de « Jeogori Sisters », considéré comme le premier groupe de filles de Corée, et du trio féminin « Lee Sisters », qui fut très apprécié dans les années 1960. Les scènes historiques, notamment lorsque leurs représentations ont eu lieu pendant la période coloniale japonaise, seront reproduites de manière analogique. Jung Yu-ji, ancien membre de BESTie, et Lee Seo-young, qui a débuté au sein de Hello Venus, ont rejoint le casting de cette nouvelle comédie musicale.