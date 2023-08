Chine : 95e anniversaire de l'Armée populaire de libération

La Chine a célébré le 95e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération (APL) en grande pompe, le 1er août. A l’occasion, le pays a démontré sa puissance militaire en dévoilant des scènes de lancement d’un missile hypersonique.





La veille, l’empire du Milieu a publié une « sélection de documents importants sur le travail militaire du Parti communiste chinois (PCC) ». En trois volumes, la compilation rassemble 119 déclarations et allocutions des plus hauts dirigeants, notamment Mao Zedong, Hu Jintao et Xi Jinping.





Ces documents soulignent l'importance d'avoir une armée forte pour être une nation puissante et que la stabilité nationale repose sur la supériorité militaire, comme l'a affirmé le président Xi lors de la cérémonie de commémoration des 100 ans du PCC en 2021.