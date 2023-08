Japon : 1 homme sur 6 a pris un congé parental l'an dernier

Le Japon connaît une croissance importante en matière de congé paternité. En effet, le pays a enregistré un taux d’utilisation record de 17,1 % en 2022. C’est ce qu’a fait savoir une récente enquête menée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.





Pour les 6 300 entreprises employant cinq personnes ou plus, le taux d'utilisation a augmenté de 3,2 % par rapport à l'an précédent. Cela signifie qu'au moins un père sur six éligibles a choisi de le prendre. Et le taux est encore plus élevé parmi les grandes entreprises de plus de 1 000 employés. Celui-ci monte jusqu’à 46,2 %.





Cependant, malgré la progression au cours des dix dernières années, les chiffres restent encore loin des objectifs du gouvernement : 50 % d'ici 2025 et 85 % d'ici 2030.





En parallèle, pour ce qui est du congé maternité, le taux a affiché 80 %, le niveau le plus bas depuis 2005.