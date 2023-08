La Compagnie nationale de danse contemporaine présente son nouveau répertoire baptisé « Yojaya, yojaya », ce qui veut dire, « Femmes, femmes », du 24 au 27 août au Haneul Round Theater qui se trouve dans l’enceinte du Théâtre national de Corée, dans le centre de Séoul.





Il s’agit d’un nouveau répertoire de la danseuse et chorégraphe, Ahn Eun-mi, qui l’a créé à la demande de la Compagnie nationale de danse contemporaine. Elle aborde des thèmes anthropologiques concernant différentes catégories des êtres humains, tels que les enfants, les personnes handicapées, les hommes d’âge mur, les Asiatiques, etc.





Dans cette dernière création, Ahn parle des femmes du début du siècle dernier. Beaucoup d’entre elles continuaient de vivre de manière traditionnelle, en supportant des discriminations. Mais certaines d’entre elles se rebellaient et adoptaient un mode de vie moderne et choisissaient leur propre vie. On les appelait des « femmes modernes ».





Ainsi, ce spectacle vous permettra d’apercevoir une page d’histoire de Corée à travers des danses modernes.





Date : du 24 au 27 août

Lieu : Haneul Round Theater du Théâtre national de Corée