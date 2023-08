L’émission AM Plaza (2)

L’émission de télévision matinale « AM Plaza » est emblématique au pays du Matin clair. Dans une édition, le mannequin Han Hyun-min disait d’ailleurs que s’il était encore à la maison quand l’émission commençait, c’est qu’il allait être en retard à l’école. Et ainsi beaucoup d’adultes ont pu replonger dans leur enfance et les matinées folles précédant l’arrivée à l’école. Cependant, elle a été bien plus qu’un réveil pour les sud-Coréens.





ⓒ KBS

Ce programme télé a aussi été le plateau de beaucoup d’émotions en devenant l’acteur et le témoin de rencontres historiques avec les premiers adoptés internationaux coréens. Devenu un passage obligé pour ceux venus de l’étranger qui voulaient tenter de retrouver leurs familles, l’émission culte de la KBS a répondu présente et à mener des enquêtes afin d’aider des familles séparées à se réunir. Elle a d’ailleurs réussi cette lourde tâche. Après des années d’absence, elle fait son grand retour sous un autre format, ravivant dans les cœurs l’espoir de réunir de nouveau des âmes séparées par le passé.